Артем Дзюба: «Поле в Туле тяжелое, очень твердое. Его не полили – футбольная хитрость. Мяч дробит, медленно ходит»

Нападающий поделился эмоциями от хода игры с тульским «Арсеналом» в 11-м туре (0:0, второй тайм).

– чуть не в девять человек в своей штрафной играет – тяжело вскрыть. Стараемся через короткий пас или фланги.

Преимущество у нас большое. Единственный их момент – когда Марков сам себе в левую ногу попал, был двойной удар, мог забить. Владеем инициативой. Гол взломает игру и раскроет ее.

– Нет ощущения, что вам скорости не хватает сегодня?

– Нет. Поле тяжелое, очень твердое. К сожалению, его не полили. Футбольная хитрость.

Мяч дробит, медленно ходит. В конце вон так подскочил, что чуть Кругового не перепрыгнул. Мы к этому привыкли, ничего страшного, – сказал Дзюба в эфире канала «Матч Премьер».

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