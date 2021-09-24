Окружение Рюдигера считает «неуважительным» первое предложение «Челси» по контракту. Антонио хочет 10 млн евро в год

Защитник Антонио Рюдигер не может договориться с о новом контракте.

По информации Sport1.de, футболист хотел бы продлить контракт с «Челси», так как под руководством Томаса Тухеля он играет лучше, чем когда-либо. В «Челси» ему очень комфортно. Однако в окружении Рюдигера считают первое предложение «Челси» по новому соглашению «неуважительным».

Сейчас немец зарабатывает около 6,5 млн евро в год. Это один из самых маленьких контрактов в «Челси». Защитник хотел бы зарабатывать 10 миллионов евро в год, учитывая уровень игры, что он демонстрировал на протяжении года.

Стороны пока не могут прийти к соглашению, но Рюдигер и его представители хотят, чтобы решение было принято до конца года.

Срок действующего контракта Антонио с лондонским клубом истекает летом 2022 года.

Со статистикой 28-летнего защитника сборной Германии можно ознакомиться здесь.