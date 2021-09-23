«Реал» и «Бавария» готовы платить Рюдигеру 200 тысяч фунтов в неделю. «Челси» продлит Кристенсена и хочет купить Кунде

Защитник интересен и «Баварии».

Контракт 28-летнего немца с лондонцами рассчитан до конца сезона, и стороны далеки от заключения новой сделки.

и готовы удовлетворить финансовые запросы Антонио, который хотел бы зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он получает около 100 тысяч.

Рюдигер готов остаться в «Челси», но если «синие» не повысят ему зарплату, он рассмотрит другие варианты.

«Челси» же близок к согласованию нового контракта с защитником . Клуб также попробует подписать из «Севильи» – летом трансфер осуществить не удалось.

В текущем сезоне Рюдигер провел 6 матчей в , забив 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.