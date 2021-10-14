Президент «Урала» об отмене лимита: «А зачем тогда Федуну будет нужна школа? «Спартак» и «Зенит» смогут купить 11 иностранцев, зачем им содержать академии?»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью Sports.ru высказался в поддержку лимита на легионеров.

– Давайте разбирать каждый тезис отдельно. Если русские игроки топ-клубов не выдержат конкуренцию, то пойдут в более слабые «Урал», «Уфу», «Нижний», «Арсенал». Конкретный пример: «Спартак» из-за лимита держит в составе воспитанников Ломовицкого и Рассказова, которые очевидно не соответствуют уровню команды. Если отменить лимит, они окажутся не нужны и уйдут в Тулу, где хорошо играли. Справедливо?

– А зачем тогда Федуну будет нужна школа? Федун и смогут купить 11 иностранцев, зачем им содержать академии?

Я бы с удовольствием брал футболистов у них, мы Федю Смолова так взяли из «Динамо». До нас он забил всего два гола в , после нас – стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром чемпионата. Мы ему дали вторую жизнь, а в Москве и в «Анжи» он не мог пробиться из-за легионеров.

– Школа просто дешевле. Состав из качественных иностранцев стоит под 100 млн евро, топовая школа – около 5 млн евро в год. При этом из нее может выйти футболист, которого потом реально продать за 10-20 миллионов и отбить все траты за несколько лет. Можно продать дешевле, но несколько человек. Примеры – Захарян и Тюкавин, которые точно отобьют траты на академию. И которые, кстати, выиграли конкуренцию у иностранцев.

– Так они попали в состав благодаря лимиту.

– Неправда. У «Динамо» не было проблем с лимитом, на их месте спокойно играли Н’Жи и Филипп за 20 млн евро. Но Захарян и Тюкавин выиграли конкуренцию у мощных легионеров и доросли до сборной.

– Не согласен. Если бы не было лимита, они бы выбрали, может, не Н’Жи, а еще сильнее футболиста, и наши не выиграли бы конкуренцию.

Или вот они купили [Филиппа] за 20 млн, а он не играет. Подписал контракт на большие деньги и закончил. Мы говорим, что наши заканчивают после большого контракта. Ладно, наши хоть в магазины в России ходят, а иностранцы сразу же домой деньги пересылают, – сказал Иванов.

«Не будет лимита – я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки. Там талантов очень много!» Григорий Иванов из «Урала» – фанат лимита

