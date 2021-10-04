Президент «Урала»: «Кокорина испортили деньгами. Он должен был забивать в сильнейших лигах, а карьера не задалась»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью Sports.ru, защищая свою позицию по лимиту на легионеров в , высказался о форварде «Фиорентины» .

– Вы говорите, что нужен потолок для молодых русских. Почему просто не отменить лимит, который автоматически опустит уровень зарплат?

– Потому что ничего он не опустит. Мы сами платим такие деньги. И посмотри, как они ходят. У всех «Луи Виттон»!

Шатов во времена молодежной сборной получал у меня небольшие деньги. Как-то он рассказал такую историю: «Звонит мне Кокорин из Москвы: «Я везде посмотрел, тут у нас нет такого «Луи Виттон», а у вас есть. Ты сходи, купи». Я пошел, посмотрел, но эта вещь стоила три моих зарплаты».

Так почему вы Кокорина испортили деньгами? Он должен был забивать на чемпионатах мира и в сильнейших чемпионатах. А в итоге карьера не задалась. Все из-за денег, – заявил Иванов.

«Не будет лимита – я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки. Там талантов очень много!» Григорий Иванов из «Урала» – фанат лимита