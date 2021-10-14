Месси выразил недовольство работой бразильского судьи на матче Аргентины: «Каждый раз он делает одно и то же, и, кажется, специально»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выразил недовольство работой арбитра матча отбора ЧМ-2022 с (1:0).

Игру обслуживал бразильский рефери Уилтон Сампайо. В середине второго тайма в ворота аргентинцев был назначен пенальти, который не был реализован.

«Тяжелый матч, играть было непросто. Сильный ветер, соперник играл глубоко, оставляя мало пространства.

Каждый раз, когда этот арбитр судит нас, он делает одно и то же. Кажется, он делает это специально.

В любом случае это три важных очка, которые приближают нас к цели 💪🇦🇷», – написал игрок в инстаграме.