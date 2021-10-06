Испанский судья о голе Мбаппе: «Невероятно, что линия не была проведена. Очевидный офсайд»

Испанский арбитр отреагировал на второй гол сборной Франции в ворота команды в финальном матче наций.

На 80-й минуте нападающий забил гол и вывел французскую команду вперед в счете – 2:1. Этот гол в результате стал победным для .

Однако футболист, возможно, мог находиться в положении вне игры.

«Невероятно, что линия не была проведена, когда француз находится в довольно очевидном положении вне игры», – сказал судья.

На матче работал главный арбитр Энтони Тэйлор.