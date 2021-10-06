Испанский судья о голе Мбаппе: «Невероятно, что линия не была проведена. Очевидный офсайд»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу судьи Альфонсо Перес Бурруль Килиан Мбаппе Лига наций УЕФА Футбол

Испанский арбитр Альфонсо Перес Бурруль отреагировал на второй гол сборной Франции в ворота команды Испании в финальном матче Лиги наций.

На 80-й минуте нападающий Килиан Мбаппе забил гол и вывел французскую команду вперед в счете – 2:1. Этот гол в результате стал победным для Франции.

Однако футболист, возможно, мог находиться в положении вне игры.

«Невероятно, что линия не была проведена, когда француз находится в довольно очевидном положении вне игры», – сказал судья.

На матче работал главный арбитр Энтони Тэйлор.

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