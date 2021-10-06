Испанский судья о голе Мбаппе: «Невероятно, что линия не была проведена. Очевидный офсайд»

Испанский арбитр Альфонсо Перес Бурруль отреагировал на второй гол сборной Франции в ворота команды Испании в финальном матче Лиги наций.
На 80-й минуте нападающий Килиан Мбаппе забил гол и вывел французскую команду вперед в счете – 2:1. Этот гол в результате стал победным для Франции.
Однако футболист, возможно, мог находиться в положении вне игры.
«Невероятно, что линия не была проведена, когда француз находится в довольно очевидном положении вне игры», – сказал судья.
На матче работал главный арбитр Энтони Тэйлор.
🤷♂️ Самый спорный момент матча. Вот так Мбаппе убегал за победным голом— Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021
Судьи решили, что касание Гарсии было, а офсайд нет. А что скажешь ты? 👇 pic.twitter.com/UAmw3wq01b