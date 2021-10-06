Бускетс о голе Мбаппе: «Это офсайд, на наш взгляд. Но судья сказал, что Гарсия задел мяч»

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Полузащитник сборной Испании Серджи Бускетс прокомментировал ситуацию со вторым голом сборной Франции (1:2) в финальном матче Лиги наций.

«На наш взгляд, это офсайд, но у нас сейчас нет другого выбора, кроме как поздравить чемпионов. Мы должны двигаться дальше и сделать шаг вперед к достижению новых титулов.

Мы хорошо удерживали оборонительную линию, и Килиан Мбаппе был в положении вне игры.

Судья сказал нам, что Эрик Гарсия хотел сыграть в мяч и он его коснулся. Но это не совсем так, потому что Эрик не хотел играть в мяч.

В конечном итоге нужно оценить тот факт, что мы прошли так далеко в этом турнире. 

Нужно мыслить в позитивном ключе, потому что вскоре состоятся решающие матчи, в которых надо добиться права выйти на ЧМ-2022, а это то, чего мы хотим», – сказал Бускетс.

На игре работал главный арбитр Энтони Тэйлор.

Спорный победный гол Франции в Лиге наций: Мбаппе точно в офсайде – похоже, что его спасло касание испанца

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