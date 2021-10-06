Бускетс о голе Мбаппе: «Это офсайд, на наш взгляд. Но судья сказал, что Гарсия задел мяч»

Полузащитник сборной Испании Серджи Бускетс прокомментировал ситуацию со вторым голом сборной Франции (1:2) в финальном матче Лиги наций.
«На наш взгляд, это офсайд, но у нас сейчас нет другого выбора, кроме как поздравить чемпионов. Мы должны двигаться дальше и сделать шаг вперед к достижению новых титулов.
Мы хорошо удерживали оборонительную линию, и Килиан Мбаппе был в положении вне игры.
Судья сказал нам, что Эрик Гарсия хотел сыграть в мяч и он его коснулся. Но это не совсем так, потому что Эрик не хотел играть в мяч.
В конечном итоге нужно оценить тот факт, что мы прошли так далеко в этом турнире.
Нужно мыслить в позитивном ключе, потому что вскоре состоятся решающие матчи, в которых надо добиться права выйти на ЧМ-2022, а это то, чего мы хотим», – сказал Бускетс.
На игре работал главный арбитр Энтони Тэйлор.
Спорный победный гол Франции в Лиге наций: Мбаппе точно в офсайде – похоже, что его спасло касание испанца
🤷♂️ Самый спорный момент матча. Вот так Мбаппе убегал за победным голом— Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021
Судьи решили, что касание Гарсии было, а офсайд нет. А что скажешь ты? 👇 pic.twitter.com/UAmw3wq01b