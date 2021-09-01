Мендеш обсуждает с «Барсой» новый контракт Фати. Клуб видит в нем стратегически важного игрока на годы

, агент атакующего полузащитника , прибыл в Барселону на переговоры с клубом относительно будущего 18-летнего игрока.

Португалец уже провел первую встречу с каталонским клубом по поводу продления контракта вингера. В ближайшие дни пройдет новая встреча. Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

Мендеш дал понять «Барселоне», что, несмотря на интерес других команд, приоритет Анссумане – остаться в родном клубе. Однако, как ожидается, даже в условиях тяжелой финансовой ситуации, сине-гранатовым придется повысить небольшую зарплату Фати.

Сама рассматривает Фати как стратегически важного игрока на ближайшие годы. По этой причине клуб отдал Анссумане дестяый номер, под которым играл Лионель Месси.

Напомним, Фати из-за тяжелой травмы не играет с ноября 2020 года.