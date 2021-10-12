Юлиан Нагельсманн: «Левандовски заслужил «Золотой мяч». Он играл стабильнее всех в последние три года»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн считает, что форвард мюнхенцев Роберт Левандовски должен выиграть «Золотой мяч».
– Сколько лет Левандовски еще проведет на высшем уровне?
– Если он останется в той же физической форме, то до конца еще далеко. Он очень динамичный, не травмируется, много тренируется. Точно считаю, что он может играть на высшем уровне еще несколько лет.
– Может ли «Золотой мяч» выиграть кто-то кроме него?
– Левандовски заслужил «Золотой мяч». Считаю, что он должен получить эту награду, потому что в последние три года он играл стабильнее всех, – сказал немецкий специалист.
Левандовски, Месси или Жоржиньо? Кому отдали бы «Золотой мяч» авторы Sports.ru