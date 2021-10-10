Жером Ротен: «Бензема заслужил «Золотой мяч». Месси и Роналду постарели и больше не борются за него»

Бывший игрок заявил, что «Золотой мяч» в этом году должен получить нападающий и сборной Франции Карим Бензема.

«Карим может выиграть «Золотой мяч». Кто-то тут вспомнит о титулах. Это один из критериев, но нужно не забывать и об индивидуальных выступлениях, о классе футболиста, харизме, фэйр-плей. И в плане харизмы и фэйр-плей Бензема мало равных.

В этом году, на мой взгляд, он играет наиболее изящно и технично, взять, например, его голы в ворота и Испании в Лиге наций. Он в списке лучших и по статистике и ниже только в том плане, что не выиграл Евро или Лигу чемпионов в этом году. Бензема вышел на пик своей карьеры после ухода из «Реала».

Были футболисты, бравшие благодаря своей статистике. Криштиану Роналду – один из них. Он был великолепен.

У Месси побольше таланта, больше мастерства, больше изящества. Но оба этих монстра уже постарели, у них были непростые периоды, поэтому, на мой взгляд, они не участвуют в гонке за «Золотой мяч». Отдайте его Бензема, он заслужил», – сказал Ротен.