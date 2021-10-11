Дрогба о «Золотом мяче»: «Все еще есть Месси и Роналду, но пора другим игрокам выходить на охоту»

Бывший нападающий «Челси» оценил борьбу за «Золотой мяч» в этом году.

«Золотой мяч»? Это соревнование никогда не было настолько открытым. Мы находимся в конце цикла: все еще есть Месси и Роналду, но пора другим игрокам выходить на охоту.

Здорово видеть столько качественных игроков, номинированных на этот престижный титул», – сказал Дрогба.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Левандовски, Месси или Жоржиньо? Кому отдали бы «Золотой мяч» авторы Sports.ru