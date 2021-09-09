ФИФА не нашла доказательств расистских высказываний Глика в отношении Уокера. Дело закрыто

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ФИФА закрыла расследование в отношении защитника сборной Польши Камиля Глика. 

Сборная Англии в прошлом месяце обвинила 33-летнего игрока в том, что он использовал расистскую фразу в конфликте с защитником Кайлом Уокером по ходу игры квалификации ЧМ-2022 (1:1).

В конце первого тайма между футболистами двух команд вспыхнул конфликт. В ходе него Глик ущипнул Кайла Уокера. В стычке также участвовал Харри Магуайр.

В перерыве менеджер сборной Англии Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд сообщили резервному судье, что Уокер подвергся расизму со стороны Глика.

ФИФА не нашла доказательств расистских высказываний со стороны Глика и закрыла дело. К футболисту не будут применены какие-либо санкции.

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