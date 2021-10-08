Рафаэл ван дер Варт: «Куртуа ноет. У вас отпуск полгода, вы только играете в футбол и получаете огромные деньги»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт отреагировал на высказывания вратаря по поводу загруженного расписания игр.

«По-моему, это ерунда. У вас отпуск полгода. Вы только играете в футбол, а клубы платят вам огромные деньги.

Да, график матчей плотный, но все мы проходили через это. Соревнования – это самое веселое в футболе. Так что он просто ноет», – сказал ван дер Варт.

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