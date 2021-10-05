Тибо Куртуа: «Матч c Италией бессмысленный, от 3-го места в Лиге наций толку нет. Зачем играть?»

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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался после полуфинального матча с Францией (2:3) в Лиге наций.

«Мы играли очень хорошо в первом тайме, особенно в плане владения мячом. Во втором тайме они начали прессинговать немного выше, а мы потеряли спокойствие при работе с мячом.

Мы подарили голы. Очень жаль. Я не видел повтора голов, но в первом случае вполне естественно, что игроки такого класса способны разобраться в штрафной площади. А во втором случае нам не повезло с пенальти.

Мы знали, что 2:0 с Францией может не хватить. У нас нет чувства разочарованности.

Матч против Италии в субботу (в воскресенье – прим. Sports.ru) бессмысленный. От того, что кто-то станет третьим в Лиге наций, толку нет. Я не понимаю, зачем проводить этот матч», – сказал Куртуа RTL Belgique.

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