Куртуа о матче за 3-е место Лиги наций: «Мы играли только для того, чтобы УЕФА получил побольше денег»

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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа после поражения от Италии (1:2) в матче за 3-е место Лиги наций раскритиковал ФИФА и УЕФА за проведение подобных игр.

«Эта игра проводилась исключительно ради денег, нужно быть честными. Мы играли, чтобы УЕФА получил побольше денег.

Посмотрите, как обе команды поменяли свои составы. В финале бы вышли другие футболисты. Это говорит о том, что мы проводим слишком много матчей», – сказал Куртуа.

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