Куртуа раскритиковал ФИФА и УЕФА: «Они против Суперлиги, но поступают так же: добавляют игры, турниры. Когда отдыхать?»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа после поражения от Италии (1:2) в матче за 3-е место Лиги наций высказался по поводу нагрузок на футболистов в связи с плотным расписанием игр.

«В следующем году нас ждет чемпионат мира в ноябре, а затем мы до июня продолжим играть за клубы.

Будут травмы. О футболистах никто не думает. В июне добавятся еще четыре игры Лиги наций, а потом двухнедельный отпуск. Но этого мало для игроков, чтобы они могли выступать на самом высоком уровне на протяжении 12 месяцев.

Если мы не выскажемся, все останется по-прежнему. Они ( и – Прим. Sports.ru) выступают против , но делают то же самое. Добавляют игры, новые турниры, Лигу конференций или как там она называется. Всегда одно и то же.

Они могут злиться на команды, которые хотят в Суперлигу, но они не думают об игроках, только о своих карманах.

Теперь заговорили о проведении чемпионатов мира и Европы каждый год. А когда мы будем отдыхать? Никогда. В конечном итоге на игроков свалятся травмы. Мы не роботы. У нас все больше матчей, все меньше времени на отдых, но никому нет до этого дела», – сказал Куртуа.