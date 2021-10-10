Сафонов, Смолов, Фомин, Миранчук, Кудряшов – в старте России на игру со Словенией. Сутормин – капитан

Сборная России в гостях сыграет со Словенией в квалификационном матче ЧМ-2022.

Тренерский штаб Валерия Карпина выбрал на игру следующий состав:

Вратарь: Матвей Сафонов ( ).

Защита: Игорь Дивеев (ЦСКА), ( ), Алексей Сутормин («Зенит», капитан), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащита: Дмитрий Баринов («Локомотив»), («Зенит»), ( ), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Нападение: («Локомотив»).

Запасные: Гильерме («Локомотив»), ( ), Сергей Терехов ( ), Арсен Адамов («Урал»), Максим Осипенко («Ростов»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Александр Ерохин («Зенит»), Арсен Захарян («Динамо» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА).

Сутормин – 5-й капитан сборной России при Карпине. До него были Джикия, Смолов, Баринов и Кузяев