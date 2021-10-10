Сафонов, Смолов, Фомин, Миранчук, Кудряшов – в старте России на игру со Словенией. Сутормин – капитан

Сборная России в гостях сыграет со Словенией в квалификационном матче ЧМ-2022.
Тренерский штаб Валерия Карпина выбрал на игру следующий состав:
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защита: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Алексей Сутормин («Зенит», капитан), Федор Кудряшов («Антальяспор»).
Полузащита: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Зелимхан Бакаев («Спартак»).
Нападение: Федор Смолов («Локомотив»).
Запасные: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Байер»), Сергей Терехов («Сочи»), Арсен Адамов («Урал»), Максим Осипенко («Ростов»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Александр Ерохин («Зенит»), Арсен Захарян («Динамо» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА).
Сутормин – 5-й капитан сборной России при Карпине. До него были Джикия, Смолов, Баринов и Кузяев
Сутормин – капитан, Миранчук и Кудряшов в основе!— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
Наш состав на матч #СловенияРоссия! pic.twitter.com/4x3FZZ3icT