Словения – Россия. 1:2 – Иличич ответил на голы Дивеева и Джикии. Онлайн-трансляция

В 8-м туре отбора ЧМ-2022 сборная России играет на выезде с командой Словении.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте защитник россиян Игорь Дивеев открыл счет после подачи со штрафного. На 32-й минуте Георгий Джикия забил ударом через себя. Йосип Иличич отыграл один мяч на 40-й минуте.

Игру в прямом эфире показывает канал «Россия 1».

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