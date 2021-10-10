Словения – Россия. 1:2 – Иличич ответил на голы Дивеева и Джикии. Онлайн-трансляция

В 8-м туре отбора ЧМ-2022 сборная России играет на выезде с командой Словении.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 28-й минуте защитник россиян Игорь Дивеев открыл счет после подачи со штрафного. На 32-й минуте Георгий Джикия забил ударом через себя. Йосип Иличич отыграл один мяч на 40-й минуте.
Игру в прямом эфире показывает канал «Россия 1».
- Дата проведения
- 11 октября, 21.45, «Людски врт»
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Словения –
Облак, Мевля, Карничник, Балковец, Бийол, Вербич (Шешко, 53), Гнезда-Черин, Иличич, Куртич, Ловрич, Шпорар (Чрнигой, 72).
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Россия –
Сафонов, Джикия, Кудряшов, Дивеев (Осипенко, 36), Сутормин, Кузяев, Фомин, Бакаев, Баринов, Миранчук (Заболотный, 78), Смолов (Захарян, 79).
- Предупреждения:
- Шпорар (1), Гнезда-Черин (27), Сутормин (42), Вербич (51), Бийол (77).