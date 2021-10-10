Познер об отказе Дзюбы от сборной: «Его позиция эгоистична, странна. Решил показать, что без него обойтись нельзя»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Владимир Познер квалификация ЧМ-2022 Матч ТВ Футбол

Телеведущий Владимир Познер высказался о выступлениях сборной России и решении форварда «Зенита» Артема Дзюбы не играть за национальную команду в октябрьских матчах.

– То, что я видел из матчей сборной России, меня абсолютно не вдохновляет и не радует. Мне к этому нечего добавить.

– Может, травмы мешают Карпину?

– Я не критикую Карпина, его можно понять. Я сужу по тем играм, что видел, а не по тем, в которых не играли из-за травм. В матчах, которые я видел, не было такого количества травмированных, и они произвели на меня довольно тяжелое впечатление. Посмотрим, что будет в сегодняшнем матче.

– Как вам решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную?

– Дзюба решил показать, что без него обойтись нельзя, и занял эту позицию. Мягко говоря, она странна. Я бы сказал, что эгоистична, – заявил Познер.

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