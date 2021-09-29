Семак о неудачах «Зенита» в ЛЧ: «Нам не хватило ресурсов в прошлом году, сильно повлиял коронавирус»

Главный тренер «Зенита» назвал причины неудачных выступлений команды в предыдущих сезонах Лиги чемпионов.

– Что изменилось в «Зените»? Почему команда в выглядит не так, как в предыдущих сезонах?

– Возьмем все три сезона при мне. Первый, к сожалению, не получился, хотя выступили неплохо по очкам.

На предыдущий сезон очень сильно повлиял коронавирус – у нас не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших. Три-четыре футболиста выпадают – уже проблема. Для нас очень важно, чтобы все были в строю.

Тот же ни в первый, ни во второй год почти не принимал участия в матчах Лиги чемпионов. В прошлом году была сложнейшая ситуация, когда совсем молодые ребята играли – Прохин, Шамкин, другие ребята... По сути нам не хватило ресурсов.

А в этом году появился Клаудиньо, Малком здоров, так что есть небольшая вариативность. Плюс Вендел уже адаптировался к команде, а в прошлом году он перешел в «Зенит» за неделю. Мы не могли на него рассчитывать.

Если разобраться, у нас не было половины состава из тех, кто сейчас определяет рисунок игры. А мы должны правильно распоряжаться теми качествами, которые есть у наших игроков.

Две прошедшие игры Лиги чемпионов этого сезона сложились для нас неплохо. Если говорить о результате, то с «Челси» хотелось большего, но не получилось. Что смогли, то и сделали в тот день, сыграли достойно. Второй матч тоже сложился хорошо.

Но впереди четыре тура, все может измениться. Нам бы очень хотелось, чтобы мы дальше продолжали хорошо играть и набирать очки, – сказал Семак в программе «Циммес-Шоу» на «Радио Зенит».