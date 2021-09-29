«Зенит» одержал 21-ю крупную победу в еврокубках и обновил рекорд России. У «Спартака» 17 побед

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«Зенит» разгромил «Мальме» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

Петербургский клуб одержал 21-ю победу с крупным счетом в еврокубках (с учетом квалификационных раундов) и обновил российский рекорд.

В сентябре 2016 года «Зенит» обыграл АЗ со счетом 5:0 в Лиге Европы и стал единоличным рекордсменом – та победа стала для команды 17-й с крупным счетом.

У «Спартака», занимающего второе место по этому показателю, на тот момент было 16 таких побед, а с тех пор московский клуб довел число до 17 и по-прежнему идет вторым, отставая, таким образом, от «Зенита» на четыре победы.

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