«Зенит» одержал 21-ю крупную победу в еврокубках и обновил рекорд России. У «Спартака» 17 побед

«Зенит» разгромил в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

Петербургский клуб одержал 21-ю победу с крупным счетом в еврокубках (с учетом квалификационных раундов) и обновил российский рекорд.

В сентябре 2016 года «Зенит» обыграл АЗ со счетом 5:0 в и стал единоличным рекордсменом – та победа стала для команды 17-й с крупным счетом.

У , занимающего второе место по этому показателю, на тот момент было 16 таких побед, а с тех пор московский клуб довел число до 17 и по-прежнему идет вторым, отставая, таким образом, от на четыре победы.