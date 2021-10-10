Австралийская футболистка Де Ванна рассказала о сексуальном насилии, домогательствах, груминге и травле на протяжении карьеры

Бывшая футболистка сборной Австралии Лиза Де Ванна рассказала, что во время игровой карьеры стала жертвой разных форм насилия.

Лиза утверждает, что на протяжении всей карьеры она подвергалась домогательствам, непристойным действиям сексуального характера, грумингу (процесс создания доверительных отношений с целью последующей сексуальной эксплуатации – прим. Sports.ru) и травле со стороны более взрослых коллег.

«Сталкивалась ли я с харассментом? Да. С буллингом? Да. Подвергали ли меня остракизму? Да. Видела ли я такое, что заставляло меня чувствовать себя некомфортно? Да.

Меня тошнит от груминга, преследования и непрофессионального поведения в любой спортивной организации или среде», – сказал 36-летняя австралийка в интервью Daily Telegraph.

Заявления Де Ванны поддержали некоторые ее бывшие коллеги.

Де Ванна забила 46 голов в 150 играх за сборную Австралии, больше голов лишь у Сэм Керр – 48 мячей в 100 матчах.

Футбольная федерация Австралии призвала Де Ванну и других футболисток подать официальные жалобы, после чего дела могут быть расследованы.