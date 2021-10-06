Врач о диете Карпина в сборной: «Любые крайности – плохо. Смешно смотреть, как игроки «МЮ», видя питание Роналду, отказываются от десертов»

Врач спортивный медицины Валентин Беляевский порассуждал о теме диеты главного тренера в сборной России.

– Если организм резко сталкивается с нехваткой быстрых углеводов и еще не готов их заменить, за счет чего он восполняет недостаток энергии?

– Есть несколько механизмов. В том числе восполняет из жиров и белков. В этом случае будет в равной доле уменьшение и жировой, и мышечной ткани.

Наш организм не очень хорошо любит расщеплять жировую ткань, поскольку это стратегический энергетический запас.

Поэтому это миф, что если не употреблять в достаточном количестве калории, то расщепляться будут только жиры. Нет, примерно в равном соотношении. А при уменьшении мышечной массы уменьшается сила, скорость и выносливость.

Но главное, что я хочу сказать: любые крайности – это плохо. И в спорте, и в медицине. В каждом конкретном случае нужно подходить к решению вопроса индивидуально. Для одного спортсмена безуглеводка будет благоприятна, для другого – использование только быстрых сахаров, для третьего – вообще нельзя убирать сахар.

Смешно смотреть на новости, как игроки «МЮ», видя, как питается Роналду, стали отказываться от мяса, стейков, десертов, есть больше рыбы и так далее. Если они думают, что, питаясь в точности как Роналду, и играть будут как Роналду, то нет, конечно. Такого не будет.

Для кого-то это будет полезно, да, но кому-то от такой диеты будет очень плохо. Я за персонализированную медицину, нутрициологию, за персонализированный спорт. Под каждого спортсмена нужны индивидуальные требования и решения задач. Нельзя взять и всей сборной что-то разрешить или запретить.

Теоретически кому-то и не помешает сахар. Например, оказавшись от него, он станет более раздражительным. Пусть это не должно напрямую сказаться на работоспособности, но косвенно вполне может. Проблемы в семье, казалось, не должны влиять на профессионального спортсмена, но ведь влияют.

И задача спортивного врача команды подобрать для каждого игрока индивидуальный план фармакологии, витаминизации. А эти громкие слова, что мы всем запретим то, а другое разрешим, ну это попахивает глупостью.

Не бывает так, что всем будет от одного и того же хорошо или плохо. Для кого-то запрет будет полезен, но для кого-то сделает хуже, – сказал Беляевский.

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