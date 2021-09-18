«Барса» может арендовать Стерлинга у «Ман Сити» зимой, если Дембеле уйдет или не продлит контракт

интересуется полузащитником «Манчестер Сити» и может попробовать его подписать.

Все зависит от ситуации с атакующим хавбеком , который пока не продлил истекающий летом контракт. Как пишет Diario Sport, Дембеле предложили соглашение до 2025 года с понижением зарплаты, но француз пока не принял предложение.

Отмечается, что Дембеле не будет играть, пока не продлит контракт. Если француз так и не продлит соглашение или уйдет зимой, каталонский клуб будет искать замену. Стерлинг – один из вариантов. Летом директор «Барсы» Матеу Алемани уже контактировал с . Контакты продолжаются.

У Стерлинга с «Сити» контракт до 2023 года, который он не хочет продлевать. Англичанин, вероятно, был бы рад перейти в «Барсу». По данным источника, каталонский клуб мог бы зимой арендовать Стерлинга с обязательным выкупом летом.