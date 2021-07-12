«Барселона» хочет подписать Стерлинга зимой. Игрок заинтересован в переходе

по-прежнему намерена заполучить полузащитника .

Минувшим летом каталонский клуб уже работал над тем, чтобы взять 26-летнего игрока сборной Англии в аренду, а теперь сделал Стерлинга приоритетной целью в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По данным источника, сам Стерлинг заинтересован в переходе в «Барселону» и считает, что на «Камп Ноу» у него будет больше игровой практики.

В последних четырех матчах за «Сити» хавбек выходил на замену.

Контракт Стерлинга с «горожанами» рассчитан до июня 2023 года. Его статистика – здесь.

фото: обложка Sport.es