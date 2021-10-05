У «Барсы» есть 20 млн евро на усиление состава зимой. Клубу нужны игрок в атаку и крайний защитник

Теги Барселона Ла Лига Антуан Гризманн Рахим Стерлинг Дани Ольмо деньги Футбол

«Барселона» сможет потратить 20 миллионов евро на трансферы в январское трансферное окно.

Эта сумма может увеличиться, если кто-то уйдет из клуба. Селекционный отдел работает над приглашением игрока в атакующую линию, а также крайнего защитника.

Речь в первую очередь идет о бесплатной аренде потенциальных новичков. Усилить состав зимой «Барсе» позволил уход форварда Антуана Гризманна в «Атлетико» в последний день летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Барса» интересуется вингером «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом и полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо.

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