Беларусь проведет матчи отбора ЧМ-2022 в Казани на стадионе «Центральный»

Сборная Беларуси проведет два сентябрьских матча квалификации ЧМ-2022 в Казани.
На официальном сайте УЕФА сообщается, что Беларусь сыграет с Уэльсом и Бельгией на стадионе «Центральный».
Матчи пройдут 5 и 8 сентября соответственно.
Отметим, что после посадки самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем в Минске европейские страны перестали пускать белорусские рейсы, а своим компаниям запретили летать в Беларусь.
УЕФА заявил, что не допустит проведения матчей в Беларуси, если туда нет прямого (хотя бы чартерного) рейса из страны, с которой сыграют белорусы.