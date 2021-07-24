Беларусь проведет матчи отбора ЧМ-2022 в Казани на стадионе «Центральный»

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Сборная Беларуси проведет два сентябрьских матча квалификации ЧМ-2022 в Казани.

На официальном сайте УЕФА сообщается, что Беларусь сыграет с Уэльсом и Бельгией на стадионе «Центральный».

Матчи пройдут 5 и 8 сентября соответственно.

Отметим, что после посадки самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем в Минске европейские страны перестали пускать белорусские рейсы, а своим компаниям запретили летать в Беларусь.

УЕФА заявил, что не допустит проведения матчей в Беларуси, если туда нет прямого (хотя бы чартерного) рейса из страны, с которой сыграют белорусы.

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