Куман хочет подписать хавбека в «Барсу». Ван де Бек, Ндомбеле, Кессиэ и Брозович – кандидаты

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хочет, чтобы клуб подписал центрального полузащитника.
Специалист хочет, чтобы это был физически крепкий игрок, схожий с Джорджиньо Вейналдумом, которого каталонцы не смогли подписать летом.
В списке интересов «Барселоны» находятся Танги Ндомбеле из «Тоттенхэма», Марцело Брозович из «Интера» и Франк Кессиэ из «Милана», сообщает Diario Sport.
Также каталонцам интересен Донни ван де Бек из «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что он играет в несколько ином стиле.