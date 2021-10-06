Куман хочет подписать хавбека в «Барсу». Ван де Бек, Ндомбеле, Кессиэ и Брозович – кандидаты

Главный тренер «Барселоны» хочет, чтобы клуб подписал центрального полузащитника.

Специалист хочет, чтобы это был физически крепкий игрок, схожий с Джорджиньо Вейналдумом, которого каталонцы не смогли подписать летом.

В списке интересов «Барселоны» находятся Танги Ндомбеле из , Марцело Брозович из и Франк Кессиэ из , сообщает Diario Sport.

Также каталонцам интересен Донни ван де Бек из , несмотря на то, что он играет в несколько ином стиле.