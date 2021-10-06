Месси о переходе в «ПСЖ»: «Я счастлив. Меня привлек проект, уровень команды. Ко мне очень хорошо отнеслись»

Нападающий «ПСЖ» рассказал о переходе в парижский клуб из «Барселоны».

«Барса» выступила с заявлением о том, что я не смогу играть за клуб, и с этого момента я начал думать, как мне прийти в норму. Мне пришлось найти новый клуб, чтобы продолжить карьеру.

Мне повезло, что несколько клубов связались со мной, включая . Я благодарен клубу, потому что с самого начала ко мне очень хорошо отнеслись. Они показали, что действительно заинтересованы во мне, проявили заботу.

Я благодарен за это, потому что сейчас я счастлив. Были и другие предложения, но мы довольно быстро пришли к соглашению с «ПСЖ». Очевидно, меня привлек проект, игроки, уровень команды. Все это позволило проще договориться.

Я сказал себе, что мне будет проще адаптироваться из-за того, что в раздевалке будут мои друзья. И я не ошибся, потому что адаптироваться было очень легко, особенно потому, что многие игроки здесь говорят по-испански», – сказал аргентинец в интервью France Football.