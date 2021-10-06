Геннадий Орлов: «Россия сейчас в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны обыгрывать словаков?»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России в матче со Словакией (1:0) в отборе ЧМ-2022.

«Тяжелое зрелище? Посмотрите на процент владения мячом, и все станет ясно. 26 против 74.

Но обратите внимание и на состав словаков. Куцка, Гамшик... Опытные волки, которые уже все прошли в футболе. Однако все-таки россияне заставили соперников один раз грубо ошибиться. Вот вам и счет на табло.

Главное, чтобы молодые ребята поверили, что можно обыгрывать и словаков, и словенцев. Ну и Карпин молодец. Сумел мотивировать подопечных. Они играли со страстью! Боролись по-настоящему.

Люди пишут, что это отскок года? Ну и что? Давайте реально смотреть на вещи. Таково положение в нашем футболе. А чего вы хотели? Мы сейчас где-то в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны во что бы то ни стало обыгрывать словаков?

Все постепенно должно развиваться. Сегодня сделали шажок вперед. Только так и можно обрастать мясом молодым, еще неопытным ребятам.

Нет, меня не сильно смущает, что словаки так много владели мячом. Ребята, надо для начала поднять наш футбол. А так – просто сравните составы. У нас сегодня в сборной был футболист уровня Куцки? По опыту, по мастерству? Ну кого вы с ним поставите рядом?

Это детский сад под руководством Карпина. Но он еще повзрослеет! У этой команды есть перспективы. Прежде всего потому, что они борются за каждый мяч. У ребят глаза горят!

Сборная еще абсолютно не сыграна. Не забывайте еще и о всех кадровых потерях. Но результат-то есть! Да, что-то не получается, но все они вгрызаются в игру. Заболотный здорово вышел. Сутормин проделал огромный объем работы, отбегал, отпахал все 90 минут. Этому парню надо сказать спасибо!

Сборная сыграла страстно. Кроме того, когда кто-то ошибается в передаче, никто никому особо не пихает, не ругаются. Вот в последних матчах при Черчесове такой негатив уже просматривался.

Я рад за всех ребят. Они в целом правильно сыграли, делали то, что умели. Старались выполнять установку. И своим прессингом, который предложил Карпин, в первом тайме добились в итоге гола.

Да, где-то повезло, но это футбол. А наш вратарь – настоящий гроссмейстер!» – высказался Орлов.