Хачатурянц про РПЛ: «АПЛ – это то, к чему мы бы хотели прийти. Не только по финансам, но и по зрелищности, интенсивности футбола»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о том, на какую модель стоит ориентироваться российскому футболу.

– Есть ли какая-то лига, на модель которой вы ориентируетесь – как бизнесмен, как болельщик?

– Да, конечно. Я считаю, что английская Премьер-лига – это то, к чему мы хотели бы прийти. Не только с точки зрения финансового успеха, но и с точки зрения зрелищности, интенсивности футбола.

Такие традиции, конечно, сразу не воспитаешь, но, изучив опыт этой лиги, вижу, что это та модель, к которой нам нужно стремиться.

– В английском футболе все построено на традициях, согласитесь, что за короткий срок, за 2-3 года и даже 5-10 лет, менталитет не воспитаешь. За счет чего наших людей можно научить болеть за команду своего города?

– Во-первых, у нас уже достаточно клубов, имеющих богатую историю. Есть даже 100-летние клубы – скоро приближается юбилей одного из клубов, кстати.

Мне кажется, что эти традиции являются семейными. Когда ты видишь, за какую команду болеет твой дед, твой отец. А футбол в СССР и в России всегда был очень популярен.

Так что у нас есть клубы с традициями, у них огромное количество болельщиков. Но также у нас есть и клубы молодые. Мы видим, как формируется болельщицкая среда, и это интересный процесс.

– Возвращаясь в Англии – там очень сложная структура, пирамида, где с первого по девятого дивизионы существуют официально, но есть и еще. На ваш взгляд, наша модель должна быть такой же? РПЛ станет вершиной такой пирамиды в России?

– Думаю, что мы к этому можем прийти. Полностью копировать какую-либо модель не удастся, потому что у нас есть свои особенности – и географические, и те, что касаются традиций развития футбола в регионах.

Но в то, что РПЛ станет вершиной профессионального российского футбола, я верю, – сказал Хачатурянц.