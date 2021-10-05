Райола о свисте Доннарумме: «Мне противно, это постыдно. Он кого-то убил? Нет. Правда в том, что «Милан» не мог его удержать»

, агент вратаря «ПСЖ» , осудил негативную реакцию фанатов в отношении своего клиента.

Перед полуфинальным матчем Лиги наций между Италией и Испанией в Милане вывесили оскорбительный баннер в адрес Доннаруммы. Во время игры фанаты освистывали бывшего игрока .

«Мне противен свист в адрес Джиджо. Мне интересно, почему «Милан» не вмешался после того, как появился этот постыдный баннер.

Хотите об угрозах поговорить? Он кого-то убил? Насколько я знаю, нет. Правда в том, что «Милан» не мог удержать Доннарумму, но это не имеет значения.

Спросите кого угодно, у папы своего спросите – что бы он посоветовал своему сыну? Перейти в или остаться в «Милане»?

То, что произошло на стадионе, печально, странно и постыдно. Грустно, что часть фанатов критикуют мальчика, который не сделал ничего плохого. Его вина только в том, что он свободно сделал выбор», – заявил Райола.