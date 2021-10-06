Азар травмировал бедро в игре с Францией. Он не провел ни одного полного матча в сезоне

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу травмы Эден Азар Лига наций УЕФА Футбол

Полузащитник «Реала» Эден Азар получил очередную травму.

У 30-летнего игрока возникли проблемы с задней поверхностью бедра в матче Лиги наций с Францией (2:3), сообщает журналист Марио Кортегана, специализирующийся на мадридском клубе.

Точный диагноз и серьезность повреждения бельгийца пока неизвестны, сегодня он пройдет углубленное обследование. Медицинский штаб «Реала» находится в постоянном контакте с коллегами из сборной Бельгии.

В нынешнем сезоне Азар не провел ни одного полного матча за клуб и за сборную. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные