Азар травмировал бедро в игре с Францией. Он не провел ни одного полного матча в сезоне

Полузащитник получил очередную травму.

У 30-летнего игрока возникли проблемы с задней поверхностью бедра в матче Лиги наций с Францией (2:3), сообщает журналист Марио Кортегана, специализирующийся на мадридском клубе.

Точный диагноз и серьезность повреждения бельгийца пока неизвестны, сегодня он пройдет углубленное обследование. Медицинский штаб «Реала» находится в постоянном контакте с коллегами из сборной .

В нынешнем сезоне Азар не провел ни одного полного матча за клуб и за сборную. Его статистика – здесь.