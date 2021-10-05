Линекер считает, что АПЛ лучше Ла Лиги: «Спады бывают у всех лиг. Но «Барса» и «Реал» – два крупнейших бренда в футболе»

Бывший нападающий сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер сравнил чемпионаты Испании и Англии.
– Сейчас вы посол Ла Лиги. Вы считаете, что чемпионат Испании на втором месте, а АПЛ на первом?
– Сейчас в Ла Лигу приходят отличные молодые игроки, и это важно. Хоть «Барселона» сейчас переживает крупный финансовый кризис, они и «Реал» – два крупнейших мировых бренда в футболе.
– Но АПЛ лучше, на ваш взгляд?
– Думаю, да. На мой взгляд, Испания опережала Англию 3-4 года назад. Ла Лига была на вершине в течение тех 10 лет царствования Месси и Роналду, доминировала в Лиге чемпионов и Лиге Европы благодаря «Севилье», «Атлетико»...
Испанские команды выигрывали почти все трофеи, но спады бывают у всех лиг. Возможно, этот спад Ла Лиги не затянется, с учетом количества хороших молодых игроков в Испании.
– Значит, сейчас нам в Испании не стоит беспокоиться о лидерстве АПЛ?
– У Испании есть кое-что: середняки Ла Лиги очень хороши. Игроки будут прогрессировать, благодаря чему очень скоро Ла Лига будет расти. Нужно запастись терпением на ближайшие несколько лет, – сказал Линекер.