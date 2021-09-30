Линекер о лучшем игроке: «Из-за Месси такой вопрос не стоит. Но Роналду тоже великий»

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об аргентинских форвардах Диего Марадоне и Лионеле Месси.

– Вы англичанин, но любите Марадону и Месси. Упрекают ли вас за это на родине?

– Они подарили нам счастье. Были и другие великие футболисты, такие, как Роналдо и Криштиану Роналду, но их я рассматриваю больше как великолепных бомбардиров.

Диего и Лео в каждой игре демонстрировали две-три вещи, которые ни я, ни абсолютное большинство прочих футболистов не делали за целую карьеру. Они играют в другой вид спорта.

Также я люблю Криштиану, отношусь к нему с огромным уважением. Он тоже великий футболист. Но мое мнение таково: из-за того, что делает Лео, вопрос о том, кто лучший из лучших, не стоит. Но мне вообще больно от того, что приходится их сравнивать, они оба великие, – заявил Линекер.

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