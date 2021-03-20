Зюле может уйти из «Баварии» в АПЛ летом бесплатно. Защитник хочет получать более 10 млн евро в год

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Защитник Никлас Зюле по окончании сезона может покинуть «Баварию» как свободный агент.

У 26-летнего игрока сборной Германии есть предложения из АПЛ, а переговоры с мюнхенским клубом о новом контракте идут медленно, сообщает журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг.

По данным источника, главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заинтересован в продлении Зюле, но некоторые руководители клуба сомневаются в целесообразности нового соглашения.

Сам футболист хотел бы зарабатывать свыше 10 млн евро за сезон.

В мае сообщалось об интересе к Зюле со стороны «Челси».

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