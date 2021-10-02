Хабиб – Роналду: «Лучший в истории. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду премьер-лига Англия Поль Погба Хабиб Нурмагомедов соцсети Футбол

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Россиянин опубликовал в инстаграме несколько фотографий и видео, на которых 36-летний португалец в шутку пытается совершить проход в ноги, затем выдерживает дуэль взглядом с бойцом и общается с ним в компании с хавбеком «МЮ» Полем Погба и бывшим защитником клуба Рио Фердинандом.

«Он лучший в истории. Продолжай творить, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру 🌍», – написал Хабиб.

Ранее Нурмагомедов посетил матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» (1:1).

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