Хабиб – Роналду: «Лучший в истории. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру»

Бывший чемпион UFC в легком весе встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» .

Россиянин опубликовал в инстаграме несколько фотографий и видео, на которых 36-летний португалец в шутку пытается совершить проход в ноги, затем выдерживает дуэль взглядом с бойцом и общается с ним в компании с хавбеком «МЮ» и бывшим защитником клуба .

«Он лучший в истории. Продолжай творить, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру 🌍», – написал Хабиб.

Ранее Нурмагомедов посетил матч Премьер-лиги – «Эвертон» (1:1).

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