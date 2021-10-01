Фергюсон сказал Хабибу, что Роналду нужно было выпускать в старте в матче с «Эвертоном»

Бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона удивило отсутствие нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе в игре с «Эвертоном» (1:1).

В беседе с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который посетил игру на «Олд Траффорд» на прошлых выходных, шотландец сказал: «Сильнейшие игроки должны выходить в стартовом составе».

Фергюсон также добавил, что «Эвертон» еще больше поверил в свои силы, «увидев, что Криштиану не играет».

Нурмагомедов отметил, что Роналду вышел на замену во втором тайме, на что Фергюсон ответил, что игроки такого уровня должны быть в стартовом составе.

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