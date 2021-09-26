Хабиб об отказе выпить вина с Алексом Фергюсоном: «Если я выпью, то могу вас всех тут размазать»

Экс-чемпион UFC в легком весе признался, что бывший тренер «МЮ» Алекс Фергюсон предложил ему выпить вина.

«Мы были на «Олд Траффорд», рядом Патрис Эвра, Усэйн Болт, сэр Алекс Фергюсон. Алекс Фергюсон предлагает мне выпить вина. Для него это хорошо. Я не сужу его. Но как мне объяснить мою позицию?

Есть два способа, сказать прямо: «Нет-нет-нет, я мусульманин, я никогда не пью». Но можно и по-другому: «Если я выпью, то могу вас всех тут размазать, ребята. Это не лучшая идея».

Я сказал это сэру Алексу пару часов назад. Патрис Эвра и Усэйн Болт поняли. Сэр Алекс понял, но сказал: «Я тоже не хочу всех размазать. Хорошо, лучше не пей вино», – рассказал Нурмагомедов.

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