Формат РПЛ не изменится в следующем сезоне

Российская Премьер-лига подвела итоги общего собрания клубов.
Все участники проголосовали за сохранение текущего формата проведения первенства – в сезоне-2022/23 16 команд сыграют в 30 турах.
Решение связано с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА.
Также РПЛ подтвердила уход Сергея Прядкина с поста президента и назначение Ашота Хачатурянца и. о. главы лиги. Выборы нового президента пройдут 22 ноября.
«Матч» сохранит телеправа на РПЛ на четыре года, стороны договорились о продолжении сотрудничества.