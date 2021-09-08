Формат РПЛ не изменится в следующем сезоне

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Российская Премьер-лига подвела итоги общего собрания клубов.

Все участники проголосовали за сохранение текущего формата проведения первенства – в сезоне-2022/23 16 команд сыграют в 30 турах.

Решение связано с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА.

Также РПЛ подтвердила уход Сергея Прядкина с поста президента и назначение Ашота Хачатурянца и. о. главы лиги. Выборы нового президента пройдут 22 ноября. 

«Матч» сохранит телеправа на РПЛ на четыре года, стороны договорились о продолжении сотрудничества.

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