Килиан Мбаппе: «Я бы перешел только в «Реал», если «ПСЖ» отпустил бы меня летом»

Нападающий «ПСЖ»Килиан Мбаппе рассказал о несостоявшемся летом переходе в «Реал».
– Говоря о желании уйти из «ПСЖ», ты имеешь в виду именно «Реал»?
– Конечно. «Реал» сделал предложение. Люди говорят, что я отклонил шесть-семь предложений продлить контракт с «ПСЖ», но такого не было! Люди говорят, что я не хотел ничего обсуждать с Леонардо, хотя на самом деле всеми делами хотел заниматься президент [Нассер Аль-Хелайфи]. И когда мне говорят, что надо пообщаться с президентом, я не отказываюсь. Еще говорят, что я собирался устроить раздор в раздевалке – опять же, нет такого.
– Аль-Хелайфи и Леонардо говорили о тебе, в том числе на презентации Лионеля Месси. Как ты принимал это?
– Когда президент на весь мир говорит, что ты никуда не уйдешь, что тебя не отпустят бесплатно… Не буду врать, тогда я переживал. Я задавал себе вопрос: если я не уйду бесплатно, что со мной будет? Но затем ты дистанцируешься от этого и убеждаешь себя, что клуб таким образом просто демонстрирует свою привязанность к тебе. Это говорит о том, что клуб меня ценит и поэтому не отпускает.
– Ты хотел уйти, потому что тебя звал «Реал» или же был возможен и другой вариант?
– Нет, я привязан к Парижу, поэтому если бы и ушел летом, то только в «Реал», – сказал Мбаппе в интервью L’Équipe.