Килиан Мбаппе: «Я бы перешел только в «Реал», если «ПСЖ» отпустил бы меня летом»

Нападающий «ПСЖ» рассказал о несостоявшемся летом переходе в .

– Говоря о желании уйти из , ты имеешь в виду именно «Реал»?

– Конечно. «Реал» сделал предложение. Люди говорят, что я отклонил шесть-семь предложений продлить контракт с «ПСЖ», но такого не было! Люди говорят, что я не хотел ничего обсуждать с Леонардо, хотя на самом деле всеми делами хотел заниматься президент [ ]. И когда мне говорят, что надо пообщаться с президентом, я не отказываюсь. Еще говорят, что я собирался устроить раздор в раздевалке – опять же, нет такого.

– Аль-Хелайфи и говорили о тебе, в том числе на презентации . Как ты принимал это?

– Когда президент на весь мир говорит, что ты никуда не уйдешь, что тебя не отпустят бесплатно… Не буду врать, тогда я переживал. Я задавал себе вопрос: если я не уйду бесплатно, что со мной будет? Но затем ты дистанцируешься от этого и убеждаешь себя, что клуб таким образом просто демонстрирует свою привязанность к тебе. Это говорит о том, что клуб меня ценит и поэтому не отпускает.

– Ты хотел уйти, потому что тебя звал «Реал» или же был возможен и другой вариант?

– Нет, я привязан к Парижу, поэтому если бы и ушел летом, то только в «Реал», – сказал Мбаппе в интервью L’Équipe.