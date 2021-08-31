Мбаппе хочет перейти в «Реал» в январе и намерен давить на «ПСЖ», чтобы трансфер состоялся

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал».

По данным As, непростая атмосфера в команде, ухудшение отношений с форвардом парижан Неймаром, а также критика со стороны болельщиков «ПСЖ», которые освистывают Мбаппе во время каждой игры, укрепили Килиана в мысли о том, что он хочет продолжить карьеру в «Мадриде».

Француз отклонил все предложения «ПСЖ» о новом контракте и будет давить на клуб, чтобы оказаться в «Реале» уже в январе.

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 8 играх Лиги 1. Его полную статистику можно изучить здесь.

Мбаппе жалуется на Неймара, а Доннарумме плохо за спиной Наваса (но за него Месси). На таком фоне у «ПСЖ» – 8 из 8 в лиге

Опрос

Месси вновь встретится с Гвардиолой, а «ПСЖ» – с «Сити». Кто победит?
9014 голосов
«ПСЖ»
27%
ПСЖ
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
«Манчестер Сити»
58%
Манчестер Сити
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Будет ничья
15%
Лига чемпионов УЕФА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные