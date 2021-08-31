Мбаппе хочет перейти в «Реал» в январе и намерен давить на «ПСЖ», чтобы трансфер состоялся

Нападающий «ПСЖ» хочет перейти в «Реал».

По данным As, непростая атмосфера в команде, ухудшение отношений с форвардом парижан Неймаром, а также критика со стороны болельщиков «ПСЖ», которые освистывают Мбаппе во время каждой игры, укрепили Килиана в мысли о том, что он хочет продолжить карьеру в .

Француз отклонил все предложения «ПСЖ» о новом контракте и будет давить на клуб, чтобы оказаться в «Реале» уже в январе.

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 8 играх Лиги 1. Его полную статистику можно изучить здесь.

Мбаппе жалуется на Неймара, а Доннарумме плохо за спиной Наваса (но за него Месси). На таком фоне у «ПСЖ» – 8 из 8 в лиге