Карим Бензема: «Мбаппе будет играть за «Реал», он сам сказал. Это вопрос времени»

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Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет играть за клуб из Мадрида.

«Он сам сказал об этом. Он хочет чего-то нового. Однажды он будет играть за «Реал».

Не знаю, когда это случится, но он перейдет в «Реал». Это вопрос времени», – сказал Карим в интервью L’Equipe.

Летом «Реал» предлагал 180 миллионов евро за Килиана, но парижане отказались от сделки. Контракт футболиста рассчитан до конца сезона.

Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ

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