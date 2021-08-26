Карим Бензема: «Мбаппе будет играть за «Реал», он сам сказал. Это вопрос времени»

Нападающий «Реала» заявил, что форвард будет играть за клуб из Мадрида.

«Он сам сказал об этом. Он хочет чего-то нового. Однажды он будет играть за «Реал».

Не знаю, когда это случится, но он перейдет в «Реал». Это вопрос времени», – сказал Карим в интервью L’Equipe.

Летом «Реал» предлагал 180 миллионов евро за Килиана, но парижане отказались от сделки. Контракт футболиста рассчитан до конца сезона.

Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ