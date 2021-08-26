Карим Бензема: «Мбаппе будет играть за «Реал», он сам сказал. Это вопрос времени»

Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет играть за клуб из Мадрида.
«Он сам сказал об этом. Он хочет чего-то нового. Однажды он будет играть за «Реал».
Не знаю, когда это случится, но он перейдет в «Реал». Это вопрос времени», – сказал Карим в интервью L’Equipe.
Летом «Реал» предлагал 180 миллионов евро за Килиана, но парижане отказались от сделки. Контракт футболиста рассчитан до конца сезона.
Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ