Килиан Мбаппе: «Я просил «ПСЖ» отпустить меня летом. Хотел, чтобы клуб получил деньги для достойной замены»

Нападающий «ПСЖ» признался, что хотел летом покинуть команду.

«Я просил, чтобы «ПСЖ» отпустил меня, потому что не планировал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил деньги, на которые мог бы подписать достойную замену.

Этот клуб многое дал мне, я был всем доволен на протяжении четырех лет, проведенных здесь, и по-прежнему всем доволен.

Я заявил об этом как можно раньше, чтобы у клуба было время отреагировать. Хотел, чтобы все выиграли от этой сделки, чтобы все остались довольны. И я говорил, что останусь, если клуб меня не отпустит.

Мне лично не нравились высказывания о том, что я уйду в последнюю неделю августа, ведь я заявил о своем желании уйти еще в июле», – сказал Мбаппе.

Летом «ПСЖ» отклонил два предложения о трансфере Мбаппе от мадридского «Реала».

Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ