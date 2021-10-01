Агбонлахор о Роналду в запасе на матч с «Эвертоном»: «Фатальная ошибка Сульшера. Зачем давать игрокам отдохнуть перед паузой?»

Бывший форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о решении главного тренера оставить форварда в запасе на матч с «Эвертоном» (1:1) в 7-м туре .

«Не поставить Роналду в стартовый состав – фатальная ошибка. Надо выпускать лучший состав, дальше все равно пауза на матчи сборных. Почему ты даешь игрокам отдохнуть перед перерывом? Оле серьезно ошибся.

Он уже смеялся, пока Бенитес еще продолжал давать своим футболистам команды и пытался добиться победы. Это демонстрирует, что Сульшер рад ничьей. А «МЮ» не должен быть рад ничьей с на своем поле», – заявил Агбонлахор.

Фердинанд о Роналду: «Видели ли вы, как лучшего бомбардира просто убирают из состава? Кейн, забив 5 голов в 5 играх, не играл за «Тоттенхэм»? А Агуэро?»