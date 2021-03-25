Фердинанд о Роналду: «Видели ли вы, как лучшего бомбардира просто убирают из состава? Кейн, забив 5 голов в 5 играх, не играл за «Тоттенхэм»? А Агуэро?»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал решение Оле-Гуннара Сульшера оставить в запасе на матч 7-го тура против «Эвертона» (1:1).

«Самое важное – это то, что у Криштиану пять голов в пяти матчах. Он в прекрасной форме. Видели ли вы когда-то, как лучшего бомбардира просто убирают из состава на матч? Харри Кейн, забив пять мячей в пяти играх, когда-то не играл за ? А Агуэро, когда он был в ?

Роналду 36 лет, так что нужно контролировать нагрузку, которую он получает. Если бы предстоял матч во вторник или среду, я бы все понял и был бы убежден, что это правильное решение.

Но для меня большим вопросом остается то, что Криштиану едет в сборную на матчи с Катаром и Люксембургом. Такие игры он мог бы пропустить ради отдыха. Роналду – не человек», – сказал Фердинанд в интервью BT Sport.

Со статистикой 36-летнего португальца можно ознакомиться тут.