Невилл о недовольстве Роналду после игры с «Эвертоном»: «Такое поведение оказывает давление на Сульшера»

Бывший защитник прокомментировал недовольство нападающего результатом матча с (1:1).

«Я видел, как уходил с поля Роналду. Не могу сказать, что мне это понравилось. Расстроен ли Криштиану, когда он не играет? Да. Расстроен ли он, когда его команда не побеждает? Безусловно. Мы это и так знаем.

Он уходил с поля, что-то ворчал себе под нос, и это порождает вопросы. Что он говорил? Кем он недоволен? Отнести это можно только к тренеру.

Криштиану достаточно умен, чтобы понимать, что подобные его действия окажут давление на тренера, который уже и так под прессингом. С этим нужно что-то сделать в ближайшие месяцы.

Роналду не будет забивать в каждом матче, возможно, не будет выходить в каждой игре. Но если он будет так покидать поле, это неизбежно будет оказывать давление на Сульшера», – сказал Невилл.