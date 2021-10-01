Кореец Пак Чжи Сун призвал фанатов «МЮ» не петь о собачатине: «Наша культура изменилась, молодым это мясо не нравится»

Бывший полузащитник Пак Чжи Сун попросил английских фанатов больше не петь о том, что корейцы едят собак.

Пак заговорил об этом в свете песни фанатов «МЮ» в выездном матче против , в составе которого играет кореец .

«Я знаю, что болельщики «Манчестер Юнайтед» не хотели оскорбить его этой песней. Однако я должен образовывать фанатов, чтобы они прекратили использовать это слово [собачатина]. В наши дни это обычно считается расовым оскорблением корейского народа.

Слушаю такие песни спустя 10 лет, и мне становится немного жаль молодого себя – я тогда пытался преодолеть дискомфорт, который ощущал.

Я также чувствую ответственность за молодых людей, которые все еще подвергаются дискриминации – азиаты или конкретно корейцы – и живут с таким дискомфортом.

В Южной Корее все сильно изменилось. Да, исторически мы ели собачье мясо, но в наши дни, особенно молодому поколению, оно действительно не нравится. Изменилась культура.

Я действительно прошу фанатов прекратить использовать это слово. Корейцы испытывают дискомфорт, когда слышат эту песню. Пора остановиться», – сказал 40-летний Пак Чжи Сун.

«МЮ» заявил, что клуб полностью поддерживает мнение и призывает фанатов уважать его пожелания.