Голы Чалобы, Вернера и Чилуэлла принесли «Челси» победу над «Саутгемптоном» – 3:1

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В 7-м туре Премьер-лиги «Челси» обыграл «Саутгемптон» (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол на 84-й минуте забил нападающий лондонцев Тимо Вернер.

Челси – Саутгемптон 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
2 октября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Чалоба, 1:1 – 61, пенальти Уорд-Проуз, 2:1 – 84 Вернер, 3:1 – 89 Чилуэлл.
ЧелсиМенди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 73), Лофтус-Чик (Баркли, 83), Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои (Маунт, 65).
СаутгемптонМаккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Телла (Дженепо, 73), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд (Эльюнусси, 87), Уолкотт (Диалло, 46), Армстронг.
Предупреждения:
Ромеу (34), Тиаго Силва (55), Салису (90), Дженепо (90).
Удаление:
Уорд-Проуз (77).

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