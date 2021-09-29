Голы Чалобы, Вернера и Чилуэлла принесли «Челси» победу над «Саутгемптоном» – 3:1

В 7-м туре Премьер-лиги «Челси» обыграл «Саутгемптон» (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный гол на 84-й минуте забил нападающий лондонцев Тимо Вернер.
- Дата проведения
- 2 октября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 9 Чалоба, 1:1 – 61, пенальти Уорд-Проуз, 2:1 – 84 Вернер, 3:1 – 89 Чилуэлл.
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Челси –
Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 73), Лофтус-Чик (Баркли, 83), Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои (Маунт, 65).
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Саутгемптон –
Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Телла (Дженепо, 73), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд (Эльюнусси, 87), Уолкотт (Диалло, 46), Армстронг.
- Предупреждения:
- Ромеу (34), Тиаго Силва (55), Салису (90), Дженепо (90).
- Удаление:
- Уорд-Проуз (77).